Apple поглотила новое приложение

Американская компания Apple Inc. купила компанию Texture, которая предоставляет услугу подписки на электронные издания.
Об этом сообщил старший вице-президент Apple Эдди Кью, передает Интерфакс-Украина.
"Мы поддерживаем качественную журналистику из проверенных источников, позволяя журналам и далее выпускать истории для подписчиков", - заявил он.
Отмечается, что пользователи приложения получают неограниченный доступ к таким журналам, как People, New Yorker, Vanity Fair, National Geographic и Vogue за ежемесячную плату в $10.
При этом, сумма сделки не разглашается. Ранее компания привлекла финансирование в размере около $130 млн.
Texture (ранее известный как Next Issue) - приложение для цифрового журнала, запущенное в 2012 году. Услуга имеет ежемесячную абонентскую плату, которая дает читателям доступ к более чем 200 журналам. Прежним владельцем Texture был Next Issue Media, консорциум из Conde Nast, Hearst Magazines, Meredith Corp., News Corp., Rogers Media и фонда KKR.
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