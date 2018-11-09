Антонов увеличил прибыль в 30 раз

Госпредприятие Антонов по итогам работы в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в 29,5 раз в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 848,2 млн грн.

Об этом сообщили в предприятии, передает агентство Интерфакс-Украина.

Чистый доход увеличился на 44,68% - до 5,4 млрд грн. В предприятии отмечают, что увеличение финансовых показателей за отчетный период 2018 года обусловлено ростом заказов и увеличением доходов от услуг нерегулярных авиаперевозок структурного подразделения – авиакомпании Авиалинии Антонов.

Кроме того, рост объема выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также объема серийного производства запчастей для авиатехники также сказались на улучшении финрезультатов.

Антонов - украинский разработчик и производитель авиатехники. С 2015 года предприятие входит в состав госконцерна Укроборонпром. Антонов сотрудничает с более чем 75 странами мира. В 2017 году предприятие увеличило прибыль на 1,1%, или на 1,9 млн грн - до 180 млн грн и чистый доход от реализации продукции в 1,6 раза - до 5,9 млрд грн в сравнении с 2016 годом.