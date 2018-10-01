АМКУ проверит повышение цен на цифровые ТВ-тюнеры

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в связи с обращениями и жалобами граждан проводит выяснения причин повышения цен на телевизионные тюнеры, которые могут принимать цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 (MPEG-4).

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Требования отправлено компаниям Розетка.У, Сав-Дистибьюшн, Диеса, Алла, Комфи Трейд и другим сетям.

"Вопрос цен на такие тюнеры является чрезвычайно важным и любые злоупотребления в этой сфере, в случае его наличия, является недопустимым", - отмечают в Комитете.

Как известно, Украина начала переходить на цифровое телевидение. С 1 августа в Киеве и Кропивницком отключили аналоговое телевидение. Вместо него начнет работу цифровое вещание.