АМКУ оштрафовал Укртрансгаз

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию Укртрансгаз почти на 1,7 млн грн за непредоставление затребованной комитетом информации в установленные сроки.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Непредставление Укртрансгазом запрашиваемой информации в установленные государственным уполномоченным комитета сроки препятствовало АМКУ выполнять возложенные задачи в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
Укртрансгаза эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м. 100% компании принадлежит Нафтогазу Украины.
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