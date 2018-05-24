АМКУ оштрафовал Укртрансгаз

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Укртрансгаз не предоставил информацию АМКУ

Укртрансгаз не предоставил информацию АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию Укртрансгаз почти на 1,7 млн грн за непредоставление затребованной комитетом информации в установленные сроки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Непредставление Укртрансгазом запрашиваемой информации в установленные государственным уполномоченным комитета сроки препятствовало АМКУ выполнять возложенные задачи в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Укртрансгаза эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м. 100% компании принадлежит Нафтогазу Украины.

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