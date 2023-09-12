MAVIC от AMIC: сотни дронов MAVIC 3 уже на пути к победе! 12 сентября, 09:09 Новости компаний AMIC

Украинцы ежедневно помогают Вооруженным Силам Украины. Важность каждого вклада отлично осознают и представители ответственного бизнеса в Украине.

Австрийская сеть АЗС AMIC ENERGY с первых дней полномасштабной войны неустанно продолжает поддерживать Украину. От постоянной передачи топлива подразделениям ВСУ, военным администрациям и благотворительным организациям до обеспечения украинских военных автомобилями, комплектами военной одежды, передачи профессионального оборудования, перечисления средств на спецсчет НБУ для нужд ВСУ.

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Весомой поддержкой Украины в борьбе со страной-агрессором было и недопущение попадания топлива в руки врага на подступах к Киеву в феврале — марте 2022 г. Для достижения этого AMIC ENERGY самостоятельно скоординировала Вооруженные Силы Украины для уничтожения топлива на собственной нефтебазе. И это был важный вклад в защиту столицы и в обеспечение целостности страны.

Несмотря на это, понимая насущные потребности украинских военных, сейчас AMIC ENERGY сосредоточилась на обеспечении дронами подразделений ВСУ на фронте. 11 августа сеть АЗС в партнерстве с благотворительным фондом Dignitas объявили о начале совместной благотворительной инициативы «MAVIC от AMIC»: сотни дронов для Победы! По условиям инициативы, за каждого клиента, который посетит АЗС AMIC ENERGY для заправки автомобиля бензином или дизельным топливом, австрийская компания перечислит 5 гривен на закупку дронов DJI MAVIC для нужд ВСУ. Цель кампании — обеспечить защитников и защитниц Вооруженных Сил Украины сотнями дронов для Победы Украины.

«Мы понимаем, что технологии в войне играют важную роль, поэтому Украина должна быть на шаг впереди страны-оккупанта. Дроны — это глаза украинских защитников: от сбора данных и выявления целей до обеспечения преимущества на поле боя. И бизнес должен помочь Украине вернуть собственные территории, жертвуя именно техникой, и при этом, сохраняя самое ценное — жизнь украинских военных. Обеспечим дронами ВСУ, чтобы сквозь технологические глаза увидеть безоговорочную Победу Украины», — отметил Гюнтер Майер, управляющий директор австрийской сети АЗС AMIC ENERGY.

Поддержка проекта со стороны населения позволила уже обеспечить первую партию дронов в символическом количестве 32 штуки по случаю 32-й годовщины празднования Независимости Украины. Остальные дроны поступят военным уже вскоре и будут распределены между подразделениями Вооруженных Сил Украины.

«Пока наши военные сосредоточены на защите наших жизней, мы должны ежедневно помогать им», — говорит Люба Шипович, основательница благотворительной организации Dignitas. — Наша цель — технологическое обеспечение армии и обучение военных. В ХХI веке мы не должны воевать так, как в Первой мировой войне. Приоритетом должны стать технологии, а не борьба ценой человеческих жизней".

Приобщиться к благотворительной инициативе «MAVIC от AMIC» может каждый. Поддерживая Вооруженные Силы Украины, одерживаем Победу вместе. Врагу не скрыться с «MAVIC от AMIC»!