В Бахмуте. На фронте погиб эксперт по энергетике Алексей Хабатюк 5 мая, 18:31 Алексей Хабатюк погиб в Бахмуте (Фото:Андрей Зинченко / Facebook)

Украинский эксперт по энергетике Алексей Хабатюк погиб в Бахмуте 4 мая.

Он с мая 2022 служил в Вооруженных силах. О гибели Хабатюка сообщил экс-председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

«Мне впервые сказали вчера, что Алексей Хабатюк погиб. Я не хотел верить и больше никому не говорил… Сегодня начали поступать подтверждения от общих знакомых», — написал Коболев.

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Впоследствии дочь погибшего Юлия написала, что, по последней информации, Алексей Хабатюк погиб в результате ранения осколком мины во время задания в Бахмуте.

«Похороны будут происходить в Киеве. Тело еще не довезли, поэтому детали предоставим впоследствии, когда будем сами знать», — написала она.

Алексей Хабатюк работал в Госагентстве экоинвестиций, возглавлял Фонд целевых экологических инвестиций. Пять лет работал в департаменте энергоэффективности Нафтогаза Украины.