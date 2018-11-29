Акционеры собрались ликвидировать дистрибьютора КрАЗа

0 комментировать
В компании пока не прокомментировали причины планируемой ликвидации
Фото: АвтоКрАЗ

В компании пока не прокомментировали причины планируемой ликвидации

Акционеры дистрибьютора автомобилей КрАЗ и комплектующих к ним в страны дальнего зарубежья -  Внешнеторговой фирмы КрАЗ намерены ликвидировать компанию.

Об этом говорится в сообщении в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров компании, намеченное на 17 декабря.

Собрание намерено избрать ликвидационную комиссию в составе главы Александра Шмыгаля и главного бухгалтера Татьяны Лобач.

Планируется, что срок заявлений кредиторов требований к компании составит два месяца со дня обнародования объявления о прекращении компании.

В компании пока не прокомментировали причины планируемой ликвидации.

Согласно финансовому отчету Внешнеторговой фирмы за 2017 год в НКЦБФР, в прошлом году планировалось реализовать 280 автомобилей, фактически было реализовано только 13.

Кроме того, значительно меньшими были объемы реализации запчастей в сравнении с запланированными.

Чистый доход компании в 2017 году составил 20,9 млн грн, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее. Чистый убыток составил 0,7 млн грн против 1 млрд грн в 2016-м.

По данным компании, численность ее персонала к концу 2017 года - один штатный работник, пять - по совместительству, два - на условиях неполного рабочего дня.

ВТФ КрАЗ входит в группу КрАЗ, которая входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.

ВТФ КрАЗ и АвтоКрАЗ попали в перечень юридических лиц, в отношении которых правительством РФ недавно были введены ограничительные меры.

При этом в самом АвтоКрАЗе в тот же день заявили, что компания с 2014 года не имеет никаких отношений с предприятиями РФ - не поставляет туда свою продукцию и не покупает там комплектующие и материалы.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Подписаться на журнал
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове