Акционеры собрались ликвидировать дистрибьютора КрАЗа

Акционеры дистрибьютора автомобилей КрАЗ и комплектующих к ним в страны дальнего зарубежья - Внешнеторговой фирмы КрАЗ намерены ликвидировать компанию.
Об этом говорится в сообщении в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.
Соответствующий вопрос внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров компании, намеченное на 17 декабря.
Собрание намерено избрать ликвидационную комиссию в составе главы Александра Шмыгаля и главного бухгалтера Татьяны Лобач.
Планируется, что срок заявлений кредиторов требований к компании составит два месяца со дня обнародования объявления о прекращении компании.
В компании пока не прокомментировали причины планируемой ликвидации.
Согласно финансовому отчету Внешнеторговой фирмы за 2017 год в НКЦБФР, в прошлом году планировалось реализовать 280 автомобилей, фактически было реализовано только 13.
Кроме того, значительно меньшими были объемы реализации запчастей в сравнении с запланированными.
Чистый доход компании в 2017 году составил 20,9 млн грн, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее. Чистый убыток составил 0,7 млн грн против 1 млрд грн в 2016-м.
По данным компании, численность ее персонала к концу 2017 года - один штатный работник, пять - по совместительству, два - на условиях неполного рабочего дня.
ВТФ КрАЗ входит в группу КрАЗ, которая входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.
ВТФ КрАЗ и АвтоКрАЗ попали в перечень юридических лиц, в отношении которых правительством РФ недавно были введены ограничительные меры.
При этом в самом АвтоКрАЗе в тот же день заявили, что компания с 2014 года не имеет никаких отношений с предприятиями РФ - не поставляет туда свою продукцию и не покупает там комплектующие и материалы.
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