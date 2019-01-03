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Акции Apple подешевели на 9%

Сегодня, 22:07
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Компания опустилась на четвертое место по рыночной капитализации

Акции Apple Inc. подешевели на 9% перед открытием торгов 3 января.

Об этом сообщает АР.

Компания опустилась на четвертое место по рыночной капитализации, которая составляет $749,3 млрд.

Apple находится на вершине огромной пищевой цепи технологических компаний-поставщиков из Европы, Азии и США, многие из которых также сильно пострадали. Акции STMicroelectronics, базирующейся в Париже, упали на 14%. Акции Broadcom Inc. в Силиконовой долине и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co упали на 4%.

Отмечается, что десять из 11 секторов S&P находятся в упадке.

Ранее компания Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone. Падение может составить до $9 млрд.

Теги:   Акции Apple

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