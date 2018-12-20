Аэропорт Борисполь ограничит прием импортных грузов Сегодня, 09:32 872 Цей матеріал також доступний українською В Борисполе вводят ограничения на импортные грузы Фото: Международный аэропорт Борисполь

Международный аэропорт Борисполь намерен ввести ограничение на прием импортных грузов на грузовом терминале для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24 декабря по 4 января.

В пресс-службе аэропорта заявили, что необходимость временного ограничения импортных грузов возникла из-за резкого увеличения объемов авиагрузов за последние две недели, сообщают Українськi Новини.

Отмечается, что данная ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период.

В связи с этим аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта.

При этом экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

В соцсетях сообщают, что сейчас в Борисполе за несколько недель скопились экспресс грузы, в том числе документы, дипломатическая почта, партии товаров, посылки и запасные части к производственным линиям.