Аэропорт Борисполь ограничит прием импортных грузов
Международный аэропорт Борисполь намерен ввести ограничение на прием импортных грузов на грузовом терминале для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24 декабря по 4 января.
В пресс-службе аэропорта заявили, что необходимость временного ограничения импортных грузов возникла из-за резкого увеличения объемов авиагрузов за последние две недели, сообщают Українськi Новини.
Отмечается, что данная ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период.
В связи с этим аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта.
При этом экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.
В соцсетях сообщают, что сейчас в Борисполе за несколько недель скопились экспресс грузы, в том числе документы, дипломатическая почта, партии товаров, посылки и запасные части к производственным линиям.