Скандальное увольнение Трампом Лизы Кук. Верховный суд США поставил точку в конфликте

Согласно определению Верховного суда, Кук может оставаться в своей должности как минимум до вынесения решения по ходатайству Трампа после слушаний в январе, сообщает Интерфакс-Украина.

Трамп пытался уволить Кук сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Позднее министерство юстиции США инициировало расследование по этому делу.

Кук, официальных обвинений предъявлено не было. Федеральный суд округа Колумбия в первой половине сентября удовлетворил просьбу Кук о вынесении экстренного постановления, которое запретило ее увольнение на время рассмотрения дела.

После этого Трамп обратился в Верховный суд с просьбой разрешить ему отстранить Кук от должности на время, пока идет рассмотрение ее иска к президенту.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Лизы Кук, члена Совета управляющих Федеральной резервной системы. Это первый случай за 111-летнюю историю ФРС, когда американский президент отстраняет высокопоставленного чиновника центрального банка.

В качестве причины увольнения он указал «обманчивое и потенциально преступное поведение в финансовых делах» и «грубую халатность в финансовых операциях», что, по словам Трампа, ставит под сомнение ее профессиональную компетентность.

Трамп ссылается на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против Кук главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

В письме, часть которого Пулте опубликовал в соцсети X, утверждалось, что Кук «подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам», что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование. Минюст США инициировал уголовное расследование в отношении Кук в связи с обращением Пулте.

В ответ Кук заявила: «Президент Трамп якобы уволил меня „за проступок“, которого не существует в рамках закона, и он не имеет на это полномочий».

Она подчеркнула, что не собирается уходить в отставку и «продолжит выполнять свои обязанности на благо американской экономики, как делала это с 2022 года».

Кук подала иск против действий Трампа. Об этом заявил ее адвокат Эббе Лоуэлл.

Закон о Федеральном резерве гласит, что президент может уволить члена совета управляющих Федерального резерва только «при наличии оснований». Под этим уже давно понимается должностное преступление или неисполнение обязанностей членом совета управляющих.