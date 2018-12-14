Первый пул залоговых кредитов Нацбанка ушёл с молотка — мнение эксперта Сегодня, 18:46 81 Позиция Цей матеріал також доступний українською В аукционе мог принять участие любой желающий игрок, как внутренний, так и внешний фото: Depositphotos_peshkova

На днях Фонд гарантирования вкладов физических лиц при помощи международного советника по продаже проблемных кредитов First Financial Network наконец-то продал за 130 млн грн свой первый и пока крупнейший пул активов балансовой стоимостью более 6 млрд грн. После появления этой информации на Фонд обрушилось огромное количество критики и обвинений в том, что цена реализации оказалась мизерной, – всего 2% от балансовой стоимости. Напомню, что до этого портфель продавался за 4%, что тоже выглядит дешево, но ни один желающий почему-то не купил.

Когда мы говорим о цене, то по-моему важно, что она рыночная и по факту справедливая. Наконец-то в нашей стране цену на эти активы формируют и диктуют не какие-то коллегиальные органы или эксперты государственных структур в своих кабинетах, а определяет ее именно инвестор, и то, сколько он готов заплатить за тот или иной актив, и является его реальной справедливой ценой. Мы все знаем, что цену обуславливает продукт – что за эту цену ты получаешь? И тут возвращаемся к тому, что качество подобных активов, которые достались государству «в наследство» от обанкротившихся банков, и те кредиты, что попадают в такие портфельные продажи мягко говоря оставляют желать лучшего, а большая часть включенных и вовсе пустышки. Полученная цена говорит о том, что продаваемые активы были глубоко дистрессовые, с запущенными судебными ситуациями, банкротствами, с залогами в виде заложенной выручки по будущим контрактам 5-8 летней давности и т.д.

Оксана Козачок,

партнер финансовой группы Avistar



Почему такая сумма максимально возможная? Да потому что был реальный аукцион, с возможностью заявить лучшую цену. В нем мог принять участие любой желающий игрок, как внутренний, так и внешний. Насколько мы понимаем, зашли в том числе иностранные инвесторы, а это однозначно свидетельствует о том, что создается отечественный рынок продаж имущества ликвидируемых банков. Пусть пока это и небольшие иностранные компании, но их заинтересованность уже является главным показателем прозрачности подобного рода реализаций, поскольку для них ключевой и главный маркер – это открытость и честность самого механизма торгов, исключающего любой человеческий фактор. Поэтому нравится нам или не нравится вырученная цена в 130 млн гривен, это уже не так важно, важно – что это увы, максимальная цена за то, что продавалось, его справедливая цена.

Поэтому такие аукционы оставляют двоякое ощущение. С одной стороны – вроде и огромный путь пройден, и есть реальный аукцион, и прозрачные торги с достаточно большим количеством покупателей, и рынок на такие сделки формируется; с другой стороны – уровень рыночных цен, которые мы видим по факту – безусловно печальный и является прямым отражением текущей ситуации в судебной системе, исполнения судебных решений, и индикатором незащищенности прав кредиторов в нашей стране.