В США продали первый миллион электромобилей

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Рынок
Фото: pixabay/IADE-Michoko

Рынок "зеленых" автомобилей в США преодолел отметку в 1 млн

Американский рынок "зеленых" автомобилей преодолел отметку в 1 млн.

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, передает издание InsideEV’s.

При этом только за девять месяцев этого года в США было продано более 230 тыс. электрокаров. Эксперты ожидают, что продажи электрокаров по итогам года достигнут 400 тыс. штук.

Также отмечается, что за все время исследований с 2010 года только четыре бренда обеспечили 70% от общей цифры продаж в 1 млн автомобілів:

1.    Tesla - 273,7 шт. (Model S, Model X, Model 3, without Roadster);

2.    General Motors - 193,4 шт. (Chevrolet Volt, Bolt EV, Spark EV plus Cadillac ELR & CT6 PHV);

3.    Nissan - 125,5 шт. (LEAF);

4.    Ford - 110,1 шт. (Fusion Energi, C-Max Energi, Focus Electric). 

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