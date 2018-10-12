В США продали первый миллион электромобилей

Американский рынок "зеленых" автомобилей преодолел отметку в 1 млн.

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, передает издание InsideEV’s.

При этом только за девять месяцев этого года в США было продано более 230 тыс. электрокаров. Эксперты ожидают, что продажи электрокаров по итогам года достигнут 400 тыс. штук.

Также отмечается, что за все время исследований с 2010 года только четыре бренда обеспечили 70% от общей цифры продаж в 1 млн автомобілів:

1. Tesla - 273,7 шт. (Model S, Model X, Model 3, without Roadster);

2. General Motors - 193,4 шт. (Chevrolet Volt, Bolt EV, Spark EV plus Cadillac ELR & CT6 PHV);

3. Nissan - 125,5 шт. (LEAF);

4. Ford - 110,1 шт. (Fusion Energi, C-Max Energi, Focus Electric).