В Германии признали криптовалюту платежным средством

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В Германии признали криптовалюту платежным средством
Фото: fm.cnbc.com

Министерство финансов Германии приняло решение признать виртуальные валюты эквивалентом законных платежных средств.

Об этом говорится в документе министерства, передает Coindesk.

Так, покупки за биткоин не будут облагаться на отток капитала, как в США, где криптовалюта считается имуществом.

При этом, покупая товары с помощью криптовалюты, покупатель должен уплатить НДС.

Напомним, что в США задумались об усилении контроля над криптовалютой, а в Франции уже усилили такие операции.

 

 

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