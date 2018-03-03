В Германии признали криптовалюту платежным средством

Министерство финансов Германии приняло решение признать виртуальные валюты эквивалентом законных платежных средств.

Об этом говорится в документе министерства, передает Coindesk.

Так, покупки за биткоин не будут облагаться на отток капитала, как в США, где криптовалюта считается имуществом.

При этом, покупая товары с помощью криптовалюты, покупатель должен уплатить НДС.

Напомним, что в США задумались об усилении контроля над криптовалютой, а в Франции уже усилили такие операции.