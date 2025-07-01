Пришел девятый транш. Украина получила $500 миллионов от МВФ

Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда в размере 500 млн долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. «Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда — 500 млн долларов — на покрытие приоритетных бюджетных потребностей. Это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF», — написал он.

Шмыгаль отметил, что в рамках программы МВФ уже направил в Украину 10,6 млрд долларов. «Благодарен МВФ за постоянную системную поддержку, благодаря которой сохраняем устойчивость в борьбе за свободу и осуществляем восстановление государства», — добавил глава правительства.

Ранее сообщалось, что 30 июня 2025 года исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Сообщалось, что средства будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных расходов.