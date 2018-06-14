У Нацбанка стало меньше должников

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины (НБУ) по выданным кредитам рефинансирования составил 59,1 млрд грн, что на 1,4% ниже, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные НБУ по состоянию на 1 июня 2018 года, передает УНИАН.

С начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 13,9%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ в мае вырос на 14,6% - до 69,563 млрд грн, что на 3,5% выше показателя на начало года.

Отметим, что в 2017 году объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 8% - с 74,8 млрд грн до 68,7 млрд грн.