Тигипко решил объединить два украинских банка

Наблюдательный совет ТАСкомбанка утвердил план действий по реорганизации путем присоединения львовского ВиЭс банка (VS Bank) к ТАСкомбанку.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"На заседании Наблюдательного совета был утвержден План действий по реорганизации путем присоединения ПАО ВиЭС Банк к АО ТАСкомбанк", - говорится в сообщении.

Владельцем финансово-промышленной группы ТАС является бизнесмен Сергей Тигипко. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine. В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка и банка Новый.

В декабре прошлого года российский Сбербанк продал львовский VS банк Тигипко.

ВиЭс банк (до декабря 2013 года – Фольксбанк, ранее – Электрон банк) основан в 1991 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,7 млрд грн), ВиЭс банк - 34-е место (3,3 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.