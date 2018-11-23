Суд снял арест с акций украинской “дочки” Сбербанка

Сбербанк добился снятия ареста с акций и имущества

Апелляционный суд Киева отменил арест акций и имущества Сбербанка Украина.

Об этом говорится в постановлении суда от 20 ноября, сообщает Finbalance.

Суд также отменил по жалобе Сбербанка постановление частного исполнителя о запрете отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество банка и проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.

Как пишет издание, взыскателями в этих исполнительных производствах является Компания по управлению активами Финансовый Вектор, Приватленд и Компания по управлению активами Финансовый капитал.

Должником в этом постановлении указано Министерство юстиции России.

Отметим, что Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка (все – Киев).

Сбербанк (Киев, ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк НРБ) основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (42,4 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Сбербанк ведет переговоры о продаже украинской "дочки" уже второй год.

Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.

В этом списке также был львовский VS банк, но в декабре прошлого года российский Сбербанк продал его бизнесмену Сергею Тигипко.

В марте этого года НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков.