Суд снял арест с акций украинской “дочки” Сбербанка

Апелляционный суд Киева отменил арест акций и имущества Сбербанка Украина.
Об этом говорится в постановлении суда от 20 ноября, сообщает Finbalance.
Суд также отменил по жалобе Сбербанка постановление частного исполнителя о запрете отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество банка и проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.
Как пишет издание, взыскателями в этих исполнительных производствах является Компания по управлению активами Финансовый Вектор, Приватленд и Компания по управлению активами Финансовый капитал.
Должником в этом постановлении указано Министерство юстиции России.
Отметим, что Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка (все – Киев).
Сбербанк (Киев, ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк НРБ) основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (42,4 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.
Сбербанк ведет переговоры о продаже украинской "дочки" уже второй год.
Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.
В этом списке также был львовский VS банк, но в декабре прошлого года российский Сбербанк продал его бизнесмену Сергею Тигипко.
В марте этого года НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков.
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