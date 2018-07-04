Создатель Bitcoin раскроет свою личность - Bloomberg

Издание Bloomberg сообщает, что была анонсирована книга, которая расскажет о жизни "создателя Bitcoin" Сатоши Накомото.

Данную информацию сообщили на сайте, который связывают с Накомото

На сайте сообщается, что книга "даст ответы на все вопросы". Также отмечается, что Сатоши Накомото - это псевдоним.

"Я собираюсь кое-что объяснить. Я знаю, что некоторые из вас могут слышать об этом не в первый раз, но я должен публично заявить об этом, и так как ранее публичного заявления не было, я сделаю его официальным. Сатоши Накамото - не настоящее имя, не юридическое название. Это прежде всего суть мыслей и разума", - сообщил автор сообщения.

Ранее в Киеве предложили установить памятник автору первой криптовалюты Bitcoin Сатоши Накамото.

Организаторы – SatoshiRepublic – уже выбрали место новой мекки фанатов блокчейна и децентрализации власти – бульвар Шевченко в Киеве, где ранее был памятник Ленину.