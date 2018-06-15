Смолий выбрал кандидатов в свои заместители

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Смолий рассчитывает, что Совет НБУ поддержит предложенные кандидатуры
Фото: bank.gov.ua

Смолий рассчитывает, что Совет НБУ поддержит предложенные кандидатуры

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий представил Совету центробанка кандидатуры члена правления Екатерины Рожковой для утверждения на должность первого заместителя и Сергея Холода на должность заместителя главы правления.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора агентству Интерфакс-Украина.

Отметим, что правление Нацбанка состоит из шести человек: председателя, первого заместителя и четырех заместителей председателя.

Согласно закону О Национальном банке Украины, назначение на должность и освобождение от должности первого зама и заместителей главы центробанка проводит Совет НБУ по представлению главы регулятора.

Смолий рассчитывает, что Совет НБУ поддержит предложенные кандидатуры.

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