Рынки акций Европы упали до двухлетнего минимума

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Европейские рынки акций упали до двухлетнего минимума

Европейские рынки акций упали до двухлетнего минимума

Европейские рынки акций снизились до минимума почти двух лет во вторник, 23 октября из-за растущего беспокойства инвесторов о выходе Великобритании из ЕС, бюджете Италии, изоляции Саудовской Аравии, торговых войнах, экономике Китая и процентных ставках США.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:48 по киевскому времени снизился на 0,88% после падения на 1,1% - минимума с декабря 2016 года, передает агентство Reuters.

Индекс может завершить в минусе пятые торги подряд на фоне слабости азиатских бирж и Уолл-стрит. Другие индексы также понесли существенные потери. Так, немецкий DAX опустился на 1,2%.

Сектор технологических компаний Европы снизился на 2,55% из-за падения бумаг AMS, которые подешевели на 22,39%, поскольку сделанный компанией прогноз не смог развеять сомнения инвесторов.

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