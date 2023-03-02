«Денег не будет уже в следующем году». Российский олигарх Дерипаска описал экономические перспективы РФ 2 марта, 14:34 Олег Дерипаска (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В результате действующей экономической политики в России уже в 2024 году «не будет денег».

Об этом заявил российский олигарх Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме, сообщает издание Taйга-инфо.



«Госкапитализм — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год израсходованы, очевидно, зря. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, регулируемые конкурентной средой (помогут стране)», — сказал российский олигарх.

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По его словам, «денежных средств не будет уже в следующем году». Он отметил, что Россия нуждается в иностранных инвестициях и должна обеспечить привлекательность своих рынков.

«В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес как липкую», — подчеркнул Дерипаска.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал указ о введении пошлин на импорт алюминия из России в размере 200%. Главным российским экспортером алюминия является компания РусАл, основанная Дерипаской.