Более $33 млрд. Япония решает, что делать с замороженными активами российского центробанка 28 марта, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Сюнъити Судзуки, министр финансов Японии (Фото:Nikkei Asia)

Японское законодательство не позволяет конфисковать хранящиеся в Банке Японии резервы Центробанка РФ.

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, выступая в парламенте страны по вопросу резервов ЦБ РФ, замороженных в Японии после начала российского вторжения в Украину.

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Активы ЦБ РФ в японских иенах оцениваются примерно в $33 млрд. Токио приостановил операции с российским Центробанком.

Ранее Япония в рамках санкций против РФ заморозила активы ЦБ, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.

Кроме того, санкции введены против 49 компаний и ведомств, включая ФСБ, СВР и Минобороны. Под персональные санкции попали Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Дмитрий Медведев, Валерий Герасимов.

Меры включают в себя замораживание активов физических лиц и банков, запрет на «экспорт товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации».

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