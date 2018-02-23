Раде предложили создать финансового омбудсмена

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о создании учреждения финансового омбудсмена.
Соответствующий документ №8055 поступил в парламент 22 февраля. Однако сейчас текст законопроекта пока еще отсутствует.
Инициаторами документа выступили народные депутаты Руслан Демчак, Михаил Довбенко, Павел Ризаненко, (фракция Блок Петра Порошенко), Олег Лаврик и Руслан Сидорович (фракция Объединение Самопомич), Сергей Рыбалка (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Алена Шкрум (фракция Батькивщина), Максим Поляков (фракция Народный фронт) и Сергей Лабазюк (группа Воля народа).
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