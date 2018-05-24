Приватбанк заплатит за мобильных мошенников

Украинцы, у которых мошенники из-за махинаций с мобильными номерами похитили средства со счетов, получат свои деньги обратно.

Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.

По данным банка, на днях со счетов 18 лучан исчезли их деньги. Злоумышленники воспользовались возможностью перевыпуска SIM-карт оператора Vodafone и таким образом завладели финансовыми номерами людей, а значит – и доступами к их счетам.

"К сожалению, Vodafone пока единственный из операторов, который не подтвердил сотрудничество с банком в плане безопасности данных. Однако, поскольку клиенты финансового учреждения не виноваты в сложившейся ситуации, руководство Приватбанка решило вернуть похищенные средства клиентам", - говорится в сообщении.

При этом, в банке напоминают, что клиентская база и программные комплексы финучреждения предусматривают высокий уровень защиты данных и счетов. Поэтому все чаще мошенники атакуют клиентов через мобильных операторов.

Служба безопасности банка в кратчайшие сроки провела расследования этого случая и сработала на опережение. Благодаря этому были предупреждены попытки снятия средств у ряда других клиентов.