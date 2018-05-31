Приватбанк вернул НБУ еще 1 млрд грн

Государственный Приватбанк 30 мая провел плановое погашение кредитов рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Кроме того, Приватбанк также выплатил 137 млн грн процентов за пользование средствами регулятора.

Как сообщила первый заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук, на 30 мая банк погасил 41,8 млрд грн средств рефинансирования НБУ, полученных до национализации банка в 2016 году. Также банк выплатил 14,8 млрд грн процентов за пользование средствами регулятора.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

В 2017 году Приватбанк сократил консолидированный убыток до 23,9 млрд грн со 176,6 млрд грн годом ранее. Прибыль банка в январе-марте этого года составила 3,7 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года – 0,7 млрд грн.

Согласно принятой наблюдательным советом стратегии развития, Приватбанк должен стать прибыльным в 2018 году и с 2020 года генерировать не менее 8 млрд грн прибыли.