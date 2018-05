Приватбанк списал миллиардные долги бывших собственников

Государственный Приватбанк списал почти 6 млрд грн кредитов, выданных до 19 декабря 2016 года (то есть до национализации).

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает Finbalance.

"По мнению руководства, этот портфель имеет схожие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлением коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов", - говорится в документе.

Приватбанк отмечает, что на 31 декабря 2017 года объем указанных кредитов составил 185,6 млрд грн, что на 5,56 млрд грн меньше, чем на конец 2016 (191,14 млрд грн), а сформированный резерв по ним – 181,9 млрд грн (на конец 2016 года – 169,15 млрд грн).

Банк приводит данные, что за счет резерва в 2017 году он списал как безнадежные кредиты и авансы клиентам на 5,86 млрд грн.

Прошлогодние отчисления в резерв под обесценение кредитов по этому портфелю составили 17,3 млрд грн.

К концу 2017 года банк оценивал полученное недвижимое имущество в качестве урегулирования просроченных кредитов на сумму 11,27 млрд грн, тогда как на конец 2016 года – 21,84 млрд грн.

Переоценка активов называлась одним из оснований для докапитализации Приватбанка в 2017 году.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

Напомним, что проведенный по заказу Нацбанка детективами компании Kroll аудит Приватбанка подтвердил, что банк до национализации был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий со стороны бывшего менеджмента в интересах бывших акционеров. В результате, Приватбанку были нанесены убытки в минимум в $5,5 млрд.

Кроме того, Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний. ГПУ с 16 марта 2017 года проводит расследование в отношении бывших должностных лиц Приватбанка, совершивших растрату средств в особо крупных размерах.

В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также афиллированных с ними компаний. В качестве обеспечительной меры английский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Ранее указанные компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине Приватбанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Нацбанка на сумму 19 млрд грн.

Согласно постановлениям суда, должностные лица Приватбанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятием под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100%-ную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.

В феврале 2018 года Суд Англии назначил заседание по делу Приватбанка против экс-собственников. Позже бизнесмены вынудили Лондонский суд перейти в закрытый режим.