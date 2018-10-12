Приватбанк приостановит обслуживание карт

Государственный Приватбанк переходит на новую версию систем управления базами данных (СУБД) процессинга, из-за чего сделает технологическую паузу в ночь на 14 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.

В связи с этим, в рамках процесса миграции на новую версию СУБД все операции с платежными картами банка будут приостановлены с полуночи до 4 утра, а дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8 часов утра воскресенья 14 октября.

Также аналогичный "тайм-аут" возьмут банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

Кроме того, в банке отметили, что переход на новую версию СУБД необходим для того, чтобы еще быстрее обрабатывать все большее количество безналичных платежей. Также новая версия создаст платформу для дальнейшего развития карточных сервисов и новых услуг и продуктов.

Приватбанк по размеру чистых активов занимает 1-е место (265,9 млрд грн) среди 83 действующих в Украине банков.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение о национализации государством Приватбанка.