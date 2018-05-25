Пришло время. ЕБРР нацелился выкупить часть Ощадбанка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтверждает интерес к вхождению в капитал государственного Ощадбанка.

Об этом заявил президент ЕБРР Сумма Чакрабарти, передает Интерфакс-Украина.

"ЕБРР верит в вас и вашу страну, и сегодня я могу сказать, что пришло время, чтобы ЕБРР продолжил работать и взял бы долю в Ощадбанке. Это было бы серьезным катализатором", - сказал он.

Напомним, согласно обязательствам, которые взяла на себя Украина перед Международным валютным фондом, до середины 2018 года необходимо было продать не менее 20% пакета акций Ощадбанка (и Укрэксимбанка) международным инвесторам.

ЕБРР допускал, что может войти в акционерный капитал Ощадбанка в случае успешной реализации стратегии его развития.

100% акций Ощадбанка находится в государственной собственности. По данным НБУ, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (222,2 млрд грн) среди 88 действовавших в стране.