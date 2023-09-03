Версия следствия. Детали подозрения Игорю Коломойскому, из-за которого он оказался под арестом — дело на 25,5 млн евро 3 сентября, 22:45 Сюжет NV Премиум Игорь Коломойский в зале суда (Фото:Укринформ)

Одного из самых богатых украинцев Игоря Коломойского два месяца будут держать под стражей. Суд разрешил ему внести залог в 509 млн грн, однако тот отказался. NV Бизнес рассказывает, все, что известно об этом громком деле.

Днепровский бизнесмен Игорь Коломойский оказался в непривычном для себя амплуа. С прошлой субботы он — официально подозреваемый в мошенничестве.

2 сентября СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса. Речь идет о мошенничестве (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием) и легализации (отмывание) доходов или имущества, полученных преступным путем.

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«Установлено, что в течение 2013−2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

В воскресенье суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн. Кроме того, Коломойский должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокаты могут в течение пяти дней.



Но Коломойский не хочет вносить залог, заявили его адвокаты. По словам защитников олигарха, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому сейчас они готовят апелляцию.

Почему один из богатейших украинцев оказался под следствием и чем это ему грозит? Как всегда, дело в больших деньгах.

