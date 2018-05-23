Основные мировые криптовалюты заметно подешевели

Во среду, 23 мая, основные по объему капитализации криптовалюты продолжают терять в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

В частности, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 4,35% до $7,9 тыс., Ethereum - на 7,23% до $644,9, Ripple - на 5,16% до $0,641, Bitcoin Саsh - на 7,88% до $1,1 тыс., EOS - на 7,46% до $12,14.

Объем операций за прошедшие сутки составил: Bitcoin - $5,3 млрд, Ethereum - $2,3 млрд, Ripple - $291 млн, Bitcoin Саsh - $655,7 млн, EOS - $1,1 млрд.

Капитализация Bitcoin составляет $136 млрд, Ethereum - $64,3 млрд, Ripple - $25,1 млрд, Bitcoin Саsh - $19 млрд, EOS - $10,6 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данный момент снизилась до $355,1 млрд.