Основные мировые криптовалюты упали в цене

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Крыптовалюты продолжають дешеветь
Фото: coin360

Крыптовалюты продолжають дешеветь

В четверг, 24 мая, основные по объему капитализации криптовалюты теряют в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

В частности, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 3,03% до $7694 тыс., Ethereum - на 5,35% до $603,5, Ripple - на 2,42% до $0,619, Bitcoin Саsh - на 4,76% до $1,03 тыс., EOS - на 4,73% до $11,33.

Объем операций за минувшие сутки составляет: Bitcoin - $6,5 млрд, Ethereum - $3,08 млрд, Ripple - $476 млн, Bitcoin Саsh - $857,9 млн, EOS - $1,6 млрд.

Капитализация Bitcoin составляет $131 млрд, Ethereum - $60,1 млрд, Ripple - $24,3 млрд, Bitcoin Саsh - $17,8 млрд, EOS - $9,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют пока снизилась до $338,5 млрд.

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