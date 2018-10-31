Ощадбанк сократил прибыль в шесть раз

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В третьем квартале этого года банк получил убыток против прибыли в прошлом году
Фото: Александр Медведев / НВ

В третьем квартале этого года банк получил убыток против прибыли в прошлом году

Один из крупнейших банков Украины – государственный Ощадбанк по итогам девяти месяцев 2018 года (январь-сентябрь) сократил прибыль в 6 раз – до 74 млн грн против 448,8 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Ощадбанк занимает второе место по объему активов, кредитного и депозитного портфелей.

В январе-марте банк заработал 41,6 млн грн, за 6 месяцев текущего года прибыль составила 108,4 млн грн. При этом в третьем квартале текущего года банк получил убыток в 34,4 млн грн против прибыли в прошлом году в 142,7 млн грн.

Основные показатели работы банка:

Показатель, млн грн

01.01.2018

01.10.2018

Изменение, %

Активы

233 842,5

215 594,2

-7,8

Кредиты клиентам

74 502,5

62 746,6

-15,8

Средства клиентов

150 151,2

154 620,3

3,0

Всего капитала

31 251,6

15 440,9

-50,6

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (236 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

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