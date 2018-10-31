Ощадбанк сократил прибыль в шесть раз

Один из крупнейших банков Украины – государственный Ощадбанк по итогам девяти месяцев 2018 года (январь-сентябрь) сократил прибыль в 6 раз – до 74 млн грн против 448,8 млн грн за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Ощадбанк занимает второе место по объему активов, кредитного и депозитного портфелей.
В январе-марте банк заработал 41,6 млн грн, за 6 месяцев текущего года прибыль составила 108,4 млн грн. При этом в третьем квартале текущего года банк получил убыток в 34,4 млн грн против прибыли в прошлом году в 142,7 млн грн.
Основные показатели работы банка:
|
Показатель, млн грн
|
01.01.2018
|
01.10.2018
|
Изменение, %
|
Активы
|
233 842,5
|
215 594,2
|
-7,8
|
Кредиты клиентам
|
74 502,5
|
62 746,6
|
-15,8
|
Средства клиентов
|
150 151,2
|
154 620,3
|
3,0
|
Всего капитала
|
31 251,6
|
15 440,9
|
-50,6
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (236 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.
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