Ощадбанк сократил прибыль в шесть раз

В третьем квартале этого года банк получил убыток против прибыли в прошлом году

Один из крупнейших банков Украины – государственный Ощадбанк по итогам девяти месяцев 2018 года (январь-сентябрь) сократил прибыль в 6 раз – до 74 млн грн против 448,8 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Ощадбанк занимает второе место по объему активов, кредитного и депозитного портфелей.

В январе-марте банк заработал 41,6 млн грн, за 6 месяцев текущего года прибыль составила 108,4 млн грн. При этом в третьем квартале текущего года банк получил убыток в 34,4 млн грн против прибыли в прошлом году в 142,7 млн грн.

Основные показатели работы банка:

Показатель, млн грн 01.01.2018 01.10.2018 Изменение, % Активы 233 842,5 215 594,2 -7,8 Кредиты клиентам 74 502,5 62 746,6 -15,8 Средства клиентов 150 151,2 154 620,3 3,0 Всего капитала 31 251,6 15 440,9 -50,6

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (236 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.