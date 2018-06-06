Объем торгов украинской криптовалюты Karbo растет

За вчерашний торговый день курс Karbo незначительно снизился как относительно Биткоина – на -2,6% с 0,7674 до 0,7474 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США – на 1,2% с 0,578 до 0,571 USD/KRB. Опрошенные участники рынка сходятся во мнении, что снижение курса вызвано существенным увеличением торгов на одной из низколиквидных бирж, где большинство валют торгуются с дисконтом.

“Обратите внимание на структуру сегодняшних торгов в разрезе бирж, - до 30% оборота вместо традиционных 15-20% показала Cryptopia, на которой из-за регулярных проблем с выводом средств майнеры продают Karbo на 3-5% дешевле средневзвешенного курса. Сегодняшнее ослабление на 2% на фоне 25%-го роста торгов говорит только о том, что либо кто-то пытался скупить большой объем Karbo дешевле рынка, - либо это были торговые алгоритмы “переливающие” лоты между собой с целью понижения курса. Поскольку, по уточненной информации вывод Karbo на китайскую биржу Octaex может произойти уже сегодня или завтра, а скупить большой портфель за это время довольно трудно, - я больше склонен к тому, что кто-то просто активно выкупал старые заявки майнеров с дисконтом, чем и снизил средневзвешенный курс” – пояснил криптотрейдер Тарас Середа.

Состоянием на 5 июня объем торгов составил 18 464 USD, что на 24,6%% выше уровня последнего торгового дня (14 813 USD).

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,571 USD/KRB или в 98 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 05.06 составила 3 410 708 USD или 449 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.

