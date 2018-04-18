НБУ составил список руководителей банков-банкротов

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База руководства создана для повышения прозрачности банковской системы
Фото: NBU/Flickr

База руководства создана для повышения прозрачности банковской системы

Национальный банк Украины (НБУ) впервые разместил информацию о руководителях банков, а также информацию о руководителях и владельцах существенного участия в банках, которые были ликвидированы не по инициативе их владельцев.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, в базе содержатся фамилия, должность руководителя, наименование и реквизиты банка, а также сведения о периоде работы того или иного руководителя в банке.

Кроме того, Нацбанк обнародовал информацию о руководителях и владельцах существенного участия обанкротившихся финансовых учреждений, которые ликвидируются по решению НБУ.

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