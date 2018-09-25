НБУ собрался ограничить отраслевое кредитование

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НБУ собрался ограничить отраслевое кредитование

Национальный банк Украины (НБУ) обратил внимание на "отраслевые концентрации" в украинских банках.

Об этом рассказал замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает finclub.

"Мы готовим новое регулирование. Коллеги в других странах для себя принимали решение, что отраслевая концентрация не должна быть, например, больше 10% от капитала. Потому что это серьезные вещи. Если рынки начинают колебаться под воздействием внешних факторов, это может серьезно повлиять на финансовое состояние банка", – утверждает Рожкова.

Отмечается, что в Украине есть несколько банковских нормативов (ограничений) при кредитовании: лимиты для кредитования одного контрагента (Н7) и кредитования связанных лиц (Н9) составляют до 25% от капитала.

Напомним, по данным НБУ, в августе кредитный портфель банков в национальной валюте в августе вырос на 2,3% до 607,8 млрд  грн.

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