НБУ предупредил 18 банков о риске потери прибыли

Ряд кредитных учреждений на фоне снижения маржинальности банковского бизнеса в настоящее время имеет нежизнеспособную бизнес-модель.

Об этом заявила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы видим 15-18 банков, бизнес-модели которых считаем нежизнеспособными", - сказала она.

По словам Рожковой, это касается банков из числа средних и небольших.

"Снижение маржинальности в банковском секторе – это общемировая тенденция. Этому есть ряд причин: снижение ставок, развитие финансовых технологий, которые понемногу "откусывают" банковские доходы, повышение требований к раскрытию информации, увеличивающие расходы и прочее. Как реагируют банки во всем мире: пытаются сокращать сеть, аутсорсить некоторые услуги, объединяться с финтехкомпаниями и т. п. К сожалению, в Украине мы этого не видим. Наши банки живут по принципу "хочу все свое", особенно небольшие: все они хотят свой процессинг, свой интернет-банкинг, и все свое. Конечно, в этих условиях говорить о том, что все прибыльно и может быть привлекательно, я не могу", - объяснила Рожкова.

Напомним, что в первом полугодии 2018 годаплатежеспособные банки получили 8,3 млрд грн чистой прибыли.