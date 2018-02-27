НБУ построит новый дата-центр

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НБУ решил повысить кибербезопасность
Фото со страницы Національний банк України в Facebook

НБУ решил повысить кибербезопасность

Национальный банк Украины (НБУ) планирует провести торги по привлечению генерального подрядчика для строительства нового центра обработки данных.

Об этом сообщили в НБУ, передает агентство Интерфакс-Украина.

Торги должны пройти в системе ProZorro. Новый центр обработки данных регулятора предварительно планируется ввести в эксплуатацию до 2020 года.

"Строительство центра обработки данных НБУ существенно повысит кибербезопасность в финансовой сфере и обеспечит защиту критической информационной инфраструктуры банковской системы Украины в условиях устойчивой тенденции к росту количества киберугроз", - уточнили в Нацбанке.

Объект планируется построить на территории Банкнотно-монетного двора НБУ по ул. Пуховская, 7 в Киеве. Разрешение на строительство уже предоставлено.

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