НБУ изменил правила переводов в гривне

Национальный банк Украины (НБУ) актуализировал порядок межбанковских переводов средств в стране в национальной валюте в связи с изменениями украинского законодательства.

Это предусмотрено постановлением НБУ от 25 сентября №102, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В частности, отменена обязанность по использованию печатей на документах, которые подаются банком для открытия и ведения корреспондентского счета, в том числе, в НБУ, и определен порядок действий в случае получения уведомления банка-корреспондента и/или обременителя о наличии оснований для обращения взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства на корреспондентском счете банка.

Кроме того, в документе приведен перечень счетов, по которым не производится остановка расходных операций банка при выполнении документов об аресте средств банка и решений суда по обращению контролирующего органа согласно Инструкции о применении плана счетов бухгалтерского учета банков Украины, утвержденной постановлением НБУ от 11 сентября 2017 года №89.

Постановлением также введено оформление в электронном виде разрешения на работу банка в системе электронных платежей НБУ по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета и требования центробанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц на бесспорное списание задолженности с корреспондентского счета банка.

Также обновлен порядок резервирования и восстановления функционирования системы электронных платежей НБУ.

Ранее Нацбанк упростил требования для сделок на межбанке.