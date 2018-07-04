Назначен новый заместитель главы Минфина

Кабинет министров одобрил назначение Юрия Гелетия на должность заместителя министра финансов.

Такое решение правительство приняло по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой в среду, 4 июля.

В новой должности Гелетий продолжит работу над реформированием и развитием государственных банков, развитием небанковского сектора и привлечением публичных инвестиций.

"Министерство финансов приветствует решение правительства и благодарит за содействие в формировании в ведомстве профессиональной команды единомышленников-опытных управленцев, которые помогут в быстром и эффективном внедрении необходимых для страны реформ", - указано в сообщении.

Юрий Гелетий с октября 2015 года занимал должность директора департамента финансовой политики министерства, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынков финансовых услуг и ценных бумаг.

Как известно, обновленная Стратегия реформирования государственного банковского сектора Украины предусматривает до конца 2022 года сокращение вдвое доли госбанков – с 55% до 24%. Этого предполагается достичь за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и Приватбанка, а также привлечения инвесторов в Укрэксимбанк и Ощадбанк.