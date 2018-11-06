Нацбанк стал уничтожать меньше денег

Национальный банк Украины (НБУ) сократил количество изношенных банкнот для утилизации на 18,4% до 496,4 млн штук в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают Українські Новини со ссилкой на информацию НБУ.

За январь – сентябрь 2018 Национальным банком утилизировано не пригодных к обращению банкнот в количестве 496,4 млн штук на общую сумму 34,216 млрд грн.

Это меньше, чем за соответствующий период 2017 по количеству на 18,4% и по сумме на 8,5%.

Для сравнения, в прошлом 2017 году за аналогичный период НБУ утилизировал не пригодных к обращению банкнот в количестве 608,6 млн штук на общую сумму 37,410 млрд грн).

Всего в 2018 году утилизировано по номиналам банкнот: 1 гривна – 52,5 млн шт; 2 гривны – 30,7 млн шт; 5 гривен – 47,4 млн шт; 10 гривен – 59,9 млн шт; 20 гривен – 48,6 млн шт; 50 гривен – 84,1 млн шт; 100 гривен – 92,3 млн шт; 200 гривен – 72,1 млн шт; 500 гривен – 8,9 млн шт.

Все банкноты, которые длительное время находятся в обращении, со временем теряют свой первоначальный вид, то есть приобретают признаки износа.

Изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации).

Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (Киев).

Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты.