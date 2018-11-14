МВФ предложил создать альтернативу криптовалютам

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает центробанкам по всему миру рассмотреть вопрос создания собственных цифровых валют в противовес криптовалютам.
Об этом заявила гендиректор МВФ Кристин Лагард, передает BBC.
"Преимущество понятно: ваш платеж будет немедленным, безопасным, дешевым и потенциально полуанонимным... И центральные банки будут сохранять надлежащие условия платежа", - рассказала она.
Так, цифровая валюта, выпущенная центральным банком, была бы ответственностью государства, а не частной фирмы.
"Чем больше людей вы обслуживаете, тем дешевле и полезнее будет обслуживание. Частные компании могут недостаточно инвестировать в безопасность, так как они не учитывают полную стоимость для общества при неудачном платеже", - пояснила Лагард.
Она подчеркнула, что центральные банки в Канаде, Китае, Швеции и Уругвае все "серьезно рассматривают" предложения о цифровых валютах.
Отмечается, что в последнее время безналичные расчеты растут с каждым годом. Вместе с тем, растут вызовы перед правительствами и центробанками.
Несмотря на то, что технологии, лежащие в основе цифровых активов, были высоко оценены из-за ускорения финансовых операций и уменьшения расходов, анонимность торговли криптовалют вызвала обеспокоенность регуляторных органов.
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