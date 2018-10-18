Минфину срочно потребовалась валюта

0 комментировать
Минфин объявил внеплановое размещение валютных ОВГЗ
Фото: Нацбанк

Минфин объявил внеплановое размещение валютных ОВГЗ

Министерство финансов Украины в четверг, 18 октября, объявило внеплановый аукцион по размещению 9-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

На плановых аукционах 16 октября объем продаж долларовых ОВГЗ составил $41,28 млн, что существенно меньше, чем $127,16 млн на аукционах неделю назад и $175,9 млн – на внеплановых аукционах 11 октября.

Минфин сохранил установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% – по более длинным и отклонил лишь две заявки на $6 млн на покупку 8-месячных бумаг, в которых покупатели просили ставку до 8% годовых.

Минфину 17 октября необходимо было выплатить $501 млн по ранее размещенным долларовым ОВГЗ, а с начала месяца он привлек $411,4 млн. Помимо того, до конца октября Минфину предстоит погасить ОВГЗ в евро на сумму около €200 млн.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове