Минфину срочно потребовалась валюта

Министерство финансов Украины в четверг, 18 октября, объявило внеплановый аукцион по размещению 9-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

На плановых аукционах 16 октября объем продаж долларовых ОВГЗ составил $41,28 млн, что существенно меньше, чем $127,16 млн на аукционах неделю назад и $175,9 млн – на внеплановых аукционах 11 октября.

Минфин сохранил установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% – по более длинным и отклонил лишь две заявки на $6 млн на покупку 8-месячных бумаг, в которых покупатели просили ставку до 8% годовых.

Минфину 17 октября необходимо было выплатить $501 млн по ранее размещенным долларовым ОВГЗ, а с начала месяца он привлек $411,4 млн. Помимо того, до конца октября Минфину предстоит погасить ОВГЗ в евро на сумму около €200 млн.