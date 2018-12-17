Курс валют от НБУ: евро значительно подешевел Сегодня, 07:55 210 Цей матеріал також доступний українською Евро стал дешевле на 28 копеек Фото: Наталья Кравчук / НВ

На понедельник, 17 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,84 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на три копейки.

Значительно сильнее было падение евро - на 28 копеек до 31,41 гривни за евро.

Курсы валют на 17.12.2018:

100 долларов США – 2783.7123

100 евро – 3141.4193

100 польских злотых – 731.0046

10 российских рублей – 4.1902

100 швейцарских франков – 2791.3802

100 юаней – 403.3666