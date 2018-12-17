Курс валют от НБУ: евро значительно подешевел
Сегодня, 07:55
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На понедельник, 17 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,84 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на три копейки.
Значительно сильнее было падение евро - на 28 копеек до 31,41 гривни за евро.
Курсы валют на 17.12.2018:
100 долларов США – 2783.7123
100 евро – 3141.4193
100 польских злотых – 731.0046
10 российских рублей – 4.1902
100 швейцарских франков – 2791.3802
100 юаней – 403.3666
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