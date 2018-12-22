Курс валют от НБУ: евро упал на 27 копеек
Сегодня, 07:55
109
На субботу, 21 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,43 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 15 копеек.
Евро стал дешевле на 27 копеек - его официальный курс 31,31 гривни за евро.
Курсы валют на 22.12.2018:
100 долларов США – 2743.3934
100 евро – 3131.3092
100 польских злотых – 730.7436
10 российских рублей – 4.0339
100 швейцарских франков – 2768.1305
100 юаней – 397.2482
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют