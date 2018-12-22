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Курс валют от НБУ: евро упал на 27 копеек

Сегодня, 07:55
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НБУ установил официальный курс на уровне 31,31 гривни за евро

Фото: Наталья Кравчук / НВ

На субботу, 21 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,43 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 15 копеек.

Евро стал дешевле на 27 копеек - его официальный курс 31,31 гривни за евро.

Курсы валют на 22.12.2018:

100 долларов США – 2743.3934

100 евро – 3131.3092

100 польских злотых – 730.7436

10 российских рублей – 4.0339

100 швейцарских франков – 2768.1305

100 юаней – 397.2482

Теги:   Евро Доллар Курс валют НБУ Гривня

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