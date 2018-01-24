Курс валют от НБУ: евро подорожал, а доллар подешевел

На среду, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,86 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 1 копейку.

Курс евро вырос на 1 копейку и составил 35,35 грн/€.

Курсы валют на 24.01.2018:

100 долларов США - 2886.4823

100 евро - 3535.6522

100 польских злотых - 847.3670

10 российских рублей - 5.1168

100 швейцарских франков - 3001.6573

100 юаней - 450.5967

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.