Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

На понедельник, 19 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,35 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 8 копеек.

Евро подешевел на 1 копейку и составляет 32,41 грн/€.

Курсы валют на 19.03.2018:

100 долларов США - 2635.3910

100 евро - 3241.7945

100 польских злотых - 768.6896

10 российских рублей - 4.5838

100 швейцарских франков - 2770.2909

100 юаней - 416.6295

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.