Курс валют от НБУ: доллар и евро дешевеют Сегодня, 07:55 156 Цей матеріал також доступний українською Доллар подешевел на 13 копеек Фото: Наталья Кравчук / НВ

На четверг, 20 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,72 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 13 копеек.

Евро подешевел на 7 копеек - до 31,61 гривни за евро.

Курсы валют на 20.12.2018:

100 долларов США – 2771.7006

100 евро – 3161.1245

100 польских злотых – 738.0115

10 российских рублей – 4.1300

100 швейцарских франков – 2790.5407

100 юаней – 401.7544