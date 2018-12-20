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Курс валют от НБУ: доллар и евро дешевеют

Сегодня, 07:55
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Доллар подешевел на 13 копеек

Фото: Наталья Кравчук / НВ

На четверг, 20 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,72 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 13 копеек.

Евро подешевел на 7 копеек - до 31,61 гривни за евро.

Курсы валют на 20.12.2018:

100 долларов США – 2771.7006

100 евро – 3161.1245

100 польских злотых – 738.0115

10 российских рублей – 4.1300

100 швейцарских франков – 2790.5407

100 юаней – 401.7544

Теги:   Евро Доллар Курс валют Гривня

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