Курс украинской криптовалюты Karbo вырос за неделю

За прошедшую неделю курс Karbo показал существенный рост как относительно биткоина – на 18,9%: с 0,5507 до 0,6141 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США – на 12,2%: с 0,3233 $/KRB до 0,3857 $/KRB.

Как отмечают опрошенные трейдеры, высокая волатильность курса в последнюю неделю связанна с добавлением Karbo на новую биржу – Kuna и четырехдневными выходными в Украине, что снизило среднесуточные объемы торгов с $55 тыс. 27-27 июня всего до $5 тыс. 29-30 июня, или более чем в 10 раз.

"После пикового курсового роста в первые часы добавления Karbo на Куну с 0,4 до 0,52 $/KRB многие трейдеры опасаясь такой волатильности начали массового распродаваться, чем и спровоцировали ослабление монеты. Это очень хорошо видно по спадающей динамике курса и объему торгов вечером 27-го июня. Психологически многие участники рынка были готовы расти только до 0,46 $/KRB и до этого уровня выставляли срочные заявки на продажу по снижающемуся курсу. После непродолжительной стабилизации на 0,46 $/KRB активно начали распродаваться и непрофессиональные участники рынка, которые сформировали свои позиции по курсу в диапазоне 0,4-0,5 $/KRB и увидели возможность покинуть рынок с минимальными отклонениями от стартовой позиции", – детализирует криптотрейдер Тарас Середа.

По состоянию на 1 июля среднесуточный объем торгов составил $14,8 тыс., что на 105% выше уровня предыдущего дня ($7,2 тыс.). В разрезе бирж, 67,5% торгов пришлось на биржу Livecoin 10,9% на Kuna, 10,4% на BTC Trade UA и 10,2% на Cryptopia.

"Говорить о вырисовывании общего курсового тренда по Karbo после добавления на Куну пока сложно, поскольку еще не было ни одного активного торгового дня, кроме среды, ориентироваться на которую не совсем корректно. Сейчас, по итогу выходных Куна занимает около 10% от объема торгов. Посмотрим, как данный показатель будет изменяться на этой неделе и произойдет ли приток розничного инвестора в Карбо. На текущий момент это основной курсообразующий фактор, на мой взгляд", – добавил Середа.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года. Она позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,3857 $/KRB или в 70 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo по состоянию на 01.06 составила $2,4 млн или 376 BTC. Karbo торгуется на семи криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre, Altex.exchange и Kuna.