Курс украинской криптовалюты Karbo ускорил рост

По итогам прошедшего торгового дня (вторник, 22 мая) Karbo вырос относительно биткоина на 12,1% с 0,6431 до 0,7210 BTC за 10000 Karbo, и доллара – на 9,8% с 0,5400 до 0,5940 USD/KRB. Таким образом, с прошлой пятницы, 18 мая, курс Karbo на ускоряющемся восстановительном тренде вырос на 23,7% против доллара США.

Последний месяц Karbo находился в боковом тренде колеблясь от 0,51 до 0,69 USD/KRB что связано с общей рецессией на криптовалютном рынке. Так Bitcoin (BTC) упал на 8,07% за последний месяц, а Monero (XMR) показало "минус" 27,7%.

Опрошенные участники рынка единогласно связывают начавшийся с пятницы подъем украинской криптовалюты с выходом позитивных новостей о входжении Karbo в мировой ТОП-10 анонимных валют.

Это вызвало значительный приплыв на рынок новых инвесторов. Продавцами выступали преимущественно майнеры, которые фиксировали прибыль после месячного бокового тренда. Это привело к росту среднесуточного объема торгов сравнительно со средним значением за последние 7 дней с 17 270 USD до 36 425 USD или на 111%.

По словам трейдера Тараса Середы, завтра Karbo, наиболее вероятно, продолжит восстановление: "Рынок очень длительное время находился в боковике и, фактически, консолидировался до нижнего уровня в 0,5-0,51 USD/KRB. Поскольку Karbo сейчас одна из самых недооценённых валют на рынке, - большая скупка уже началась – вы это видите сами по объемам. Если я прав – они и дальше продолжат расти. А значит мы на этой неделе пробьем месячный уровень сопротивления в 0,7 USD/KRB и тогда до паритета 1 USD/KRB рынок вряд ли удастся остановить".

С ним, преимущественно согласны и другие дилеры: "Не смотря на техническое падение одной из крупных бирж на 2 часа (Livecoin) что сбило дневной тренд, большинство заявок на продажу на завтра уже выставляются в расчете на 20% курсовой прирост", - сообщил один из дилеров BTC Trade UA.

Объем торгов на 22.05 составил 36 425 USD или 1,04% от капитализации. Средние объемы торгов за последние 7 и 30 дней составляют 17 270 USD (+111%) и 19 515 USD (+87%) соответственно. В разрезе бирж 63,1% торгов пришлось на биржу Livecoin, 23,1% - на Cryptopia и 9,9% на BTC Trade UA. На пару BTC/KRB пришлось 90% торгов.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,594 USD/KRB или в 102 раза. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 22.05 составила 3 492 760 USD или 423 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.