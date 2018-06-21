Курс украинской криптовалюты Karbo снизился

Курс Karbo за вчерашний торговый день снизился как относительно биткоина – на 3,41% с 0,6369 до 0,6152 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара – на 3,08% с 0,4295 до 0,4221 $/KRB.

Как отмечают опрошенные трейдеры, после вчерашнего взлома 7-ой по объему торгов криптобиржи Bithumb (216$ млн/24H) и приостановки торгов на ней негативно отобразился и на курсе Karbo. В связи с этим, рынок криптовалют может ожидать небольшая коррекция, уровень которой зависит от реакции менеджмента биржи, поскольку в среднем 85% оборота Karbo торгуется к биткоину.

“До начала нового финансового года в США - 1 октября осталось всего чуть более трех месяцев. Именно тогда на рынок криптовалют смогут начать массово заходить и деньги американских банков и инвестфондов. Вспомните, еще в сентябре 2017-го, когда американцы составляли инвестиционные стратегии на текущий год, биткоин стоил всего около 4$ тыс., а общая капитализация крипторынка колебалась на уровне 110-130$ млрд. При этом, ни у кого не было уверенности, что такой рынок в течении года может еще вырасти в два или более раза. Поэтому, из-за риска ликвидности, банки все-таки сторонились крипторынков. Сейчас, когда общая капитализация даже на цикле рецессии составляет почти 300$ млрд. и потенциал для роста очевиден – они вовсе не прочь инвестировать 3-4% активов в криптовалюты. Сценарий обвала сейчас разыгрывается с криптой. И взлом биржи – это лишь один из тактических шагов по формированию благоприятной позиций конъюнктуры с октября. Karbo – как валюта, торгующаяся в основном к биткоину, очевидно, также полностью подвергается данным колебаниям рынка” – говорит криптотрейдер Тарас Середа.

По состоянию на 20 июня, среднесуточный объем торгов составил 7,9$ тыс. В разрезе бирж, 70% торгов пришлось на биржу Livecoin, 13,5% на BTC Trade UA и 13,5% на Криптопию.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, которая позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,4295 $/KRB или в 74 раза. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo по состоянию на 19.06 составила $2,6 млн или 384 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.



